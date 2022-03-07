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«Мурашки … сліз немає!» Сергій Бабкін із бомбосховища зачитав вірші до воїнів ЗСУ

23:10 7 березня 2022
Сергій Бабкін

Співак і актор Сергій Бабкін, який прожив довгі роки в Харкові, після численних обстрілів міста разом з дружиною Сніжаною і дітьми перебрався в Дніпро.

Там, перебуваючи в бомбосховищі, артист вирішив підтримати українську армію, записавши проникливі вірші, до того ж українською мовою!

Шалені, відверті, скажені, вперті.
Живі, небайдужі, веселі, дружні.
Ніколи ще у своїй житті,
моє серце не мало ще таких відчуттів.
Ви — спокій душі, ви — світло вночі,
ві — гордість людей України.
І у кожного з вас на цьому плечі,
божий ангел тримає броньовані стіни.
Хай орки гниють від вашої хвилі.
У нас найкращі у світі Збройні сили!" - йдеться у новому творі співака.

Вірші припали до душі шанувальникам Сергія, про що вони написали в коментарях.

Нагадаємо, що це вже не перший твір, який Сергій Бабкін написав за часи війни. Декількома днями раніше артист присвятив жорстку пісню кремлівському диктатору Владіміру Путіну.

Зазначимо, що багато українських селебрітіс не обмежуються вираженням підтримки ЗСУ, а самі вступають до лав ЗСУ та територіальної оборони.

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