Син і онук Софії Ротару намагалися нелегально виїхати до Молдови, — ЗМІ (відео)

Попри закони військового стану, які забороняють чоловікам призовного віку залишати територію країни, група з восьми чоловіків намагалася незаконно перетнути кордон із Молдовою.

Серед них син і онук Софії Ротару Анатолій і Руслан Євдокименко, передає УП .

Зазначається, що українці діяли під проводом громадянина Молдови. Саме провідник готував незаконну втечу на човні.

Усіх фігурантів затримали. УП опублікувала відео із порушниками.

Українці під проводом громадянина Молдови намагалися втекти з країни на човні. Серед них — син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) March 8, 2022

Сама Ротару інцидент ще не прокоментувала.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українська співачка Софія Ротару відреагувала на криваві події в Україні, засудивши війну, яку розв'язав Путін. «Незалежність і Свобода коштують дорого — це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я в Києві! Молюся за наших захисників та мир в Україні», — заявила Ротару.

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