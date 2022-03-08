29.26 / 30.24 32.56 / 33.71
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Син і онук Софії Ротару намагалися нелегально виїхати до Молдови, — ЗМІ (відео)

9:35 8 березня 2022
Син та онук Софії Ротару намагалися нелегально виїхати до Молдови,&nbsp;— ЗМІ (відео)

Попри закони військового стану, які забороняють чоловікам призовного віку залишати територію країни, група з восьми чоловіків намагалася незаконно перетнути кордон із Молдовою.

Серед них син і онук Софії Ротару Анатолій і Руслан Євдокименко, передає УП .

Зазначається, що українці діяли під проводом громадянина Молдови. Саме провідник готував незаконну втечу на човні.

Усіх фігурантів затримали. УП опублікувала відео із порушниками.

Сама Ротару інцидент ще не прокоментувала.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українська співачка Софія Ротару відреагувала на криваві події в Україні, засудивши війну, яку розв'язав Путін. «Незалежність і Свобода коштують дорого — це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я в Києві! Молюся за наших захисників та мир в Україні», — заявила Ротару.

2610

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

поклонська

«Ловіть цю с#ку»: український бізнесмен оголосив винагороду в 100 тисяч доларів за «голову» Поклонської

Новий Гітлер

На Україну чекає три хвилі нападу: астролог розповів, скільки триватиме війна і чи покінчить Путін життя самогубством

військовий росія

Під Миколаєвом окупанти розстріляли автобус із вихователями дитячого садка

інтернет монітор трафік

Експерт розповів, чи зможе Росія 11 березня відключитись від глобального Інтернету

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.