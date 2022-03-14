«Подарунок» на 60-річчя: до будинку ведучого «Караоке на Майдані» Кондратюка потрапив снаряд

Сьогодні, 14 березня, ведучий легендарної передачі «Караоке на Майдані» Ігор Кондратюк відзначає 60-річчя.

І, схоже, вороги вирішили зробити цей день «незабутнім» для метра українського шоу-бізнесу: саме цього дня до його будинку потрапив величезний снаряд.

Про це написав у своєму Telegram-каналі військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

«В будинок ведучого „Караоке на Майдані“ Ігоря Кондратюка у день його народження прилетів снаряд», — пише він.

Також Цаплієнко зазначає, що всі люди, які перебувають у будинку, відбулися легким переляком — ніхто з них не постраждав.

«Головне, що всі живі», — наголосив Цаплієнко.

А сам Кондратюк, який є бійцем підрозділу територіальної оборони Києва, мабуть, запам'ятає інцидент до кінця життя — адже не щороку до будинку на день народження прилітає снаряд!

Нагадаємо, вранці 14 березня снаряд прилетів і до десятиповерхового будинку на Оболоні, спровокувавши жертви та численні руйнування.

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