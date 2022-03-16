Не бачити їм ні відпочинку, ні сну: Леся Нікітюк придумала підступний спосіб помститися населенню країни-окупанта за сирени, що виють в Україні

Популярна телеведуча Леся Нікітюк із перших днів війни підтримує українців, відкривши у рідному Хмельницькому центр допомоги біженцям та пропонуючи їм харчування та дах.

Але навіть переїхавши на час війни до рідного Хмельницького, знаменитість зіткнулася з тим, що ночі українців перетворюються на кошмар через постійні нальоти ворожої авіації і сирени, які постійно сповіщують про повітряну тривогу.

Тому хитра Леся опублікувала в Instagram пост, запропонувавши дотепний план помсти ворогові. Вона звернулася до хакерського угруповання Anonymous зробити так, щоб тривожні сирени в Україні дублювати у всіх містах Росії.

«Звернення до Anonymous! Зробіть так, щоб сирена, що включається в Україні, автоматично включалася і по Росії», — написала Леся.

Звичайно, це не допоможе зупинити війну, яку Росія розв'язала на території України, але добре покаже росіянам, що сьогодні відчуває кожен українець.

Підписники Лесі підтримали її пропозицію та сподіваються, що хакери реалізують її.

Нагадаємо, нещодавно колега Нікітюк, головний режисер «Орла та Решки» Євген Синельников дивом вибрався із зруйнованої ворогами Бучі, а телеведуча Соломія Вітвіцька відмовилася евакуюватися з Києва, незважаючи на те, що у двір її батька прилетів рашистський снаряд.

Варто також зазначити, що Anonymous вже допомагають українцям бити ворога — ще 25 лютого вони зламали «неприступний» сайт Міноборони РФ та злили з нього базу даних.

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