Зірки прийшли на допомогу: як Нікітюк, Астаф'єва, онука Ротару та наречена Розенко допомагають українцям під час війни

Всупереч очікуванням путінських нелюдів, розпочата ними війна не посварила, а лише сильніше згуртувала українців. Багато українських зірок не тільки не втекли від загарбників за кордон, а й почали активно допомагати своїм співгромадянам.

Так, популярна телеведуча Леся Нікітюк поїхала з Києва до свого рідного Хмельницького, де відкрила центр допомоги для біженців. Там можуть залишитися всі, хто цього потребує. Леся каже, що у приміщенні тепло, є де переночувати. Також біженці не будуть голодними.

«У нас тепленько та м'яко. Свіжий хліб, булочки, зрази з капустою, вареники. Прості жінки передають переселенцям у притулки», — розповіла у своєму Instagram ведуча.

Окрім того, Леся допомагає передавати їжу українським військовим на передову.

Також дні і ночі безперервно проводить у бомбосховищі і співачка Даша Астаф'єва. Вона допомагає готувати їжу для киян та збирає гроші на купівлю необхідних речей для позбавлених даху над головою людей та українських воїнів.

У свою чергу телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, відома як наречена екс-міністра Павла Розенко, збирає речі, які потрібні громадянам, які емігрували на Західну Україну, і передає їх до Львова.

Не залишилася осторонь важливої справи допомоги співвітчизникам і онука легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко. Через те, що дівчина знаходиться на території США, вона намагається привернути увагу громадськості до злодіянь окупантів, розповідаючи правду про те, що відбувається в Україні, тоді як її брат намагався уникнути мобілізації у ЗСУ.

Нагадаємо, відомий український співак Сергій Бабкін із бомбосховища зачитав вірші, звернені до воїнів ЗСУ, а Андрій Данилко задумався про фізичне усунення російського диктатора путіна.

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