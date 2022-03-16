Поки Лорак мовчить, її колишній допомагає Україні «гуманітаркою»

Весь світ об'єднався та допомагає Україні, яка страждає від нападу РФ. На відміну від співачки Ані Лорак, яка виступає перед публікою окупантів, її ексчоловік Мурат Налчаджіоглу не приховує своєї підтримки українському народу.

В особистому акаунті в Інстаграм він опублікував світлину із коробками, де знаходяться вода, ліки та провізія. Компанія турецького бізнесмена, яка раніше продавала на території України косметику та засоби догляду за шкірою, зараз допомагає чим може. Фоловери висловили подяку Мурату.

«Спасибі, Мурате», «Молодець, Мурате! Ти нас підтримуєш. Тому що твоя колишня взагалі думає, що вона не з України», «Турок більше любить Україну, ніж западенка — це сумно, бо вона дивиться крізь рубль. Ганьба така, а він — людина з великої літери, — пишуть у коментарях під постом. — Молодчинка, Муратику. Ти добра душа, справжній друг».

Натомість колишня Мурата Ані Лорак, окрім нейтрального поста про мир, більше нічого не сказала про війну РФ в Україні. Ба більше, співачка заморозила свою сторінку та проводить час в Арабських Еміратах. Якщо інших українських артистів за їхні висловлювання орки внесли у так звані «чорні списки», то Лорак пропонують внести до номінантів «Золотого грамофону».

Фото: https://www.instagram.com/muratnalca/

372

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter