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«Дому більше немає»: будинок відомого продюсера Юрія Фальоси зруйновано внаслідок обстрілу київського Подолу

9:24 17 березня 2022
дім

У Києві внаслідок ворожого ракетного обстрілу зруйновано будинок відомого музичного продюсера Юрія Фальоси. Про це продюсер повідомив у Facebook.

Будинок знаходився на Подолі. 16 березня поблизу було збито ворожу ракету, але уламки снаряда розлетілися та зачепили житлові будинки. У трьох будівлях почалася пожежа.

«Ні вдома, ні офісу більше нема! Усі живі! Що ж, відбудовуватимемося заново!» — констатує продюсер.

Юрій Фальоса відомий як продюсер Ані Лорак (до 2005 року). Також продюсерський центр Фальоси займався розкруткою Мікі Ньютон, гурту Bionik, співачок MaSha GoYa (Маші Шаповалової) та Яни Романової. Серед інших виконавців, які працювали з Фальосою, були Michael Brunsky, Champagne morning, Олексій Малахов, Філіп Левшин, «Бряц-band» та «Mushmellow». Також Фальоса працював із російським продюсерським центром Velvet Music.

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