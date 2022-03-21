Девід Бекхем «віддав» свій Instagram харків'янці, щоб 70 мільйонів його передплатників дізналися правду про війну

Багато світових знаменитостей різко засудили війну Росії в Україні та виступили на підтримку нашої країни. Слідом за уродженкою Чернівців Мілою Куніс, яка зібрала на допомогу Україні 35 млн доларів, свою підтримку надав знаменитий футболіст Девід Бекхем. Він на добу передав свій аккаунт в Instagram, в якому налічується близько 71 млн. передплатників, лікарю з Харкова Ірині Кондратовій — анестезіологу Обласного клінічного перинатального центру. За допомогою історій про роботу медиків весь світ може дізнатися правду про війну в Україні.

Футболіст закликав своїх шанувальників допомогти українцям, які постраждали від російської агресії.

«Будь ласка, зробіть усе можливе, щоб підтримати UNICEF і таких людей, як Ірина», — попросив Девід Бекхем.

У сторіз зіркового футболіста з'явилися фотографії з життя лікарів, молодих матерів та їхніх новонароджених дітей у підвалі перинатального центру. Лікарям доводиться надавати допомогу, приймати пологи та лікувати малюків в екстремальних умовах, під щоденними обстрілами.

Ініціативу Бекхема активно підтримали у мережі. Пост на підтримку України набрав майже 4 мільйони переглядів та десятки тисяч коментарів, у тому числі й від українських зірок, які займають активну громадянську позицію — Даші Астаф'євої, журналістки Влади Седан.

«Для багатьох інших світових знаменитостей та політиків це може стати гарним прикладом — використовувати свої соціальні мережі як потужні канали комунікації, які зараз можуть використовувати героїчні українські люди, які борються проти російської агресії», — відреагував у соцмережах відомий фахівець із комунікацій Денис Казван.

Раніше знаменита співачка Шер заявила, що готова прийняти у своєму домі біженців із України.

Готовий розмістити земляків у своєму будинку в Лондоні й наш футболіст Андрій Шевченко.

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