«Пишаюся тим, що я українка»: Міла Куніс та Ештон Кутчер пожертвують на допомогу нашій країні 30 мільйонів доларів

Знаменита голлівудська акторка Міла Куніс, яка народилася у Чернівцях, разом із чоловіком, актором Ештоном Кутчером різко засудили війну Росії проти нашої країни та виступили на підтримку українського народу. Зіркова пара записала відео в Інстаграм.

Міла каже, що як ніколи пишається тим, що є українкою. А Ештон захоплюється тим, що українка вийшла за нього заміж.

«Я, як ніколи пишаюся тим, що українка вийшла заміж за мене. У той час, як ми є свідками мужності українців, ми також є свідками неймовірного тягаря тих, хто вибрав безпеку», — каже Кутчер.

Зоряна пара особисто жертвує на допомогу Україні 3 мільйони доларів, а також збирає на гуманітарну допомогу для нашої країни 30 мільйонів.

«Цього дня я як ніколи пишаюся тим, що я українка. Події, що розгорнулися в Україні — руйнівні. У цьому світі немає місця для таких несправедливих нападів на людство», — каже Міла Куніс.

Актори вже працюють із міжнародними благодійними платформами та організаціями, які доставляють гуманітарну допомогу до місць розміщення біженців з України в Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові.

«Бути з Україною — означає підтримувати українців», — йдеться в повідомленні.

На підтримку України виступило багато світових знаменитостей. Раніше дії Росії різко засудила Мадонна.

Танцюрист Макс Чмерковський, який живе в Америці, показав світові правду про війну в Україні.

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