Голлівудських зірок Ештона Кутчера та Мілу Куніс помітили в Києві

Голлівудських зірок Ештона Кутчера і Мілу Куніс помітили в Києві. Акторів підловили на зйомках українського фільму «Любов і блогери», співпродюсером якого є Володимир Остапчук. Відео з'явилося на YouTube-каналі Люкс ФМ. На ньому видно біля вагончика чоловіка, дуже схожого на Кутчера. Потім з гримерки виходить жінка в чорному пальті, в якій впізнали Мілу. У супроводі охорони парочка швидко йде.

Таке ж відео опублікував на своїй сторінці в Інстаграм телеведучий Володимир Остапчук, який також знімається в цьому фільмі. Він написав, що поки не може коментувати участь голлівудських зірок у зйомках.

«Сьогодні зранку просто розривається телефон і дірект з проханням прокоментувати новину про те, що у фільмі „Любов і блогери“ знімаються Ештон Кутчер і Міла Куніс. Ми з @tallertv поки ніяких коментарів дати не можемо. Дякую», — написав Остапчук.

Втім, підписники Остапчука не повірили, що Міла і Ештон стали героями української комедії. Вони пишуть у коментарях, що чоловік на відео слабо нагадує Кутчера, а відео називають «підставою з метою піару».

Фото Instagram.com/aplusk, Instagram.com/milakunis

Нагадаємо, Володимир Остапчук з дружиною Христиною відзначили першу річницю весілля. Подружжя будують заміський будинок у французькому стилі.

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