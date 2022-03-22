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Вєрка Сердючка потролила радника голови ОП Арестовича: «Коли скаже їхати додому?»

10:41 22 березня 2022
Вірка Сердючка

Шоумен Андрій Данилко опублікував кумедне фото, в якому тонко потролив радника голови ОП Олексія Арестовича, який нещодавно назвав можливі терміни закінчення активної фази війни.

На знімку в Instagram героїня Андрія Вєрка Сердючка стоїть у «шмотках із місцевого ринку» та з парасолькою в руках, чекаючи, коли Арестович скаже, що вже можна їхати додому.

Ймовірно, таким чином Данилко хотів показати, що радника голови ОП стало "надто багато" в ефірі, і що іноді він поводиться так, ніби від його висловлювань залежить доля всієї воєнної кампанії вцілому.

Втім, фоловери Данилка зрозуміли його тонкий гумор, написавши про це у коментарях.

  

  

  

Втім, заслужена провідниця не збирається просто чекати, але й готова взяти участь у "рейковій війні", до якої Арестович раніше закликав білорусів.

 

Шанувальники схвалили друге фото не менш палко, заявивши, що тепер «вони можуть спати спокійно», оскільки на боротьбу з ворогом вийшла сама Сердючка.

Раніше Андрій Данилко різко висловився на адресу російських «зірок» шоубізу, які називали «фейками» інформацію про розстріли окупантами українських міст.

Фото зі сторінки Верки Сердючки у соцмережах

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