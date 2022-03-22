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За голову Чичеріної, яка зняла український прапор із мерії Енергодара, у США обіцяють 50 тисяч доларів

12:52 22 березня 2022
Юлія Чичеріна

Громадянка «ДНР», шанувальниця русского мира Юлія Чичеріна, яка восьмий рік підтримує агресію Путіна та війну в Україні, серйозно розлютила українців черговим шаленим вчинком. Вона похвалилася на відео, як зрізає наш національний прапор із будівлі міської ради в Енергодарі. Також вона підтримала російських солдатів, які вбивають наших громадян, жінок та дітей, бомбардують мирні міста та села.

Українські патріоти у США готові заплатити винагороду за голову путінської пропагандистки. Голову Чичеріної оцінили в 50 тисяч доларів. Про це повідомив журналіст Сергій Іванов.

«Мій каліфорнійський друг Зак пропонує $ 50000 за голову Чичеріної. Це без жартів. Не знаю, навіщо вона йому, але він попросив озвучити. Нормальні гроші, щоб ніхто ніколи не чув її бридкого вереску», — написав Іванов у Twitter.

Нагадаємо, Юлію Чичеріну внесено до бази «Миротворця», проти неї в Україні порушено кримінальну справу. Російська недоспівачка не раз виступала на тимчасово окупованих територіях у Луганській та Донецькій областях, закликала до вбивства українців.

Але є в Росії багато знаменитостей, які засудили війну в Україні. Щоправда, за одну лише згадку слова «війна» громадянам загрожує кримінальна відповідальність. Щодо блогера Вероніки Білоцерківської вже порушили справу.

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