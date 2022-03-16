Перший пішов: проти подруги Полякової порушили кримінальну справу в Росії

Відносно відомого російського блогера, подруги співачки Олі Полякової — Вероніки Білоцерковської, в РФ порушено кримінальну справу за поширення фейків про дії російської армії. Про це Ніка, яка родом із Одеси, написала у своєму Інстаграмі. У повідомленні йдеться, що вона «публікувала пости в Інстаграмі, в яких містилися неправдиві відомості про використання ЗС РФ для знищення міст та цивільного населення України під час проведення спеціальної військової операції».

Вирішується питання про оголошення Білоцерківської у міжнародний розшук. Їй може загрожувати до 10 років ув'язнення

Вероніка, яка мешкає в Монако, з іронією сприйняла цю новину. «Мене офіційно оголосили порядною людиною!», — написала вона.

Раніше Білоцерківська підтримала Україну, розкритикувала «голубів миру» і висловилася про хворого путіна.

«Ви питаєте: Ніко, що робити?

Це я знаю. Давайте зараз сплетемо вінки з ромашок, накрутимо паперових журавликів і запустимо їх вгору, дзвінко крикнувши „Ми хочемо Мирного Неба!“. Але небу пох*й. Тому що один немолодий чоловік, який втомився від життя, занудьгував від абсолютної влади, яку йому 22 роки ніс у дзьобі його покірний народ, вирішив і повірив, що він і є це небо. Я вчора намагалася збагнути, що в нього в голові. З дуже простою метою — чи справді він зможе натиснути кнопку „вимкнути людство“. Дивилася купу інтерв'ю з ним. Останні — страшні.

Він уже звертається з екранів не до людей, а одразу безпосередньо до історії. Безпосередньо, з-під кілометрового шару землі. І він нічого не боїться. Йому добре і тепло в його бункері, так близько від пекла. І він, справді, з його ненавистю до свободи та одержимістю імперської ідей вважає, що Україна — це не держава, а так, шорсткий відрізок дороги на його шляху у вічність, і її можна стерти одним своїм імперським диханням. І він, щоправда, не розуміє, що знищити Україну не можна.

ВЕСЬ СВІТ ЗАРАЗ СТАВ УКРАЇНОЮ.

І, що історія, до якої він звертається, відмовилася з ним говорити, навіть якщо йому доведеться прибрати всіх свідків із цієї планети — вона промовчить.

Не він зараз змінює історію.

Її змінює зараз Україна.

І це сама історія послала нах*й його „російський корабель“.

А відповідь на питання „що ж робити?“ дуже проста. Кожен має зробити свій вибір.

Мій вибір зробили за мене моя рідна Одеса під бомбами та троє моїх синів, яким я подарувала життя. І я ніколи, нікому, навіть у думках, не дам право це життя в них забирати.

Я З ТОБОЮ, УКРАЇНА!», — написала Ніка.

Раніше Оля Полякова намагалася достукатися до росіян та білорусів, закликала їх не мовчати про війну в Україні.

Тим часом шанувальниця путіна Сніжана Єгорова раптом прозріла і вибачилася в українського народу.

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