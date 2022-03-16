Перший пішов: проти подруги Полякової порушили кримінальну справу в Росії
Відносно відомого російського блогера, подруги співачки Олі Полякової — Вероніки Білоцерковської, в РФ порушено кримінальну справу за поширення фейків про дії російської армії. Про це Ніка, яка родом із Одеси, написала у своєму Інстаграмі. У повідомленні йдеться, що вона «публікувала пости в Інстаграмі, в яких містилися неправдиві відомості про використання ЗС РФ для знищення міст та цивільного населення України під час проведення спеціальної військової операції».
Вирішується питання про оголошення Білоцерківської у міжнародний розшук. Їй може загрожувати до 10 років ув'язнення
Вероніка, яка мешкає в Монако, з іронією сприйняла цю новину. «Мене офіційно оголосили порядною людиною!», — написала вона.
Раніше Білоцерківська підтримала Україну, розкритикувала «голубів миру» і висловилася про хворого путіна.
«Ви питаєте: Ніко, що робити?
Це я знаю. Давайте зараз сплетемо вінки з ромашок, накрутимо паперових журавликів і запустимо їх вгору, дзвінко крикнувши „Ми хочемо Мирного Неба!“. Але небу пох*й. Тому що один немолодий чоловік, який втомився від життя, занудьгував від абсолютної влади, яку йому 22 роки ніс у дзьобі його покірний народ, вирішив і повірив, що він і є це небо. Я вчора намагалася збагнути, що в нього в голові. З дуже простою метою — чи справді він зможе натиснути кнопку „вимкнути людство“. Дивилася купу інтерв'ю з ним. Останні — страшні.
Він уже звертається з екранів не до людей, а одразу безпосередньо до історії. Безпосередньо, з-під кілометрового шару землі. І він нічого не боїться. Йому добре і тепло в його бункері, так близько від пекла. І він, справді, з його ненавистю до свободи та одержимістю імперської ідей вважає, що Україна — це не держава, а так, шорсткий відрізок дороги на його шляху у вічність, і її можна стерти одним своїм імперським диханням. І він, щоправда, не розуміє, що знищити Україну не можна.
ВЕСЬ СВІТ ЗАРАЗ СТАВ УКРАЇНОЮ.
І, що історія, до якої він звертається, відмовилася з ним говорити, навіть якщо йому доведеться прибрати всіх свідків із цієї планети — вона промовчить.
Не він зараз змінює історію.
Її змінює зараз Україна.
І це сама історія послала нах*й його „російський корабель“.
А відповідь на питання „що ж робити?“ дуже проста. Кожен має зробити свій вибір.
Мій вибір зробили за мене моя рідна Одеса під бомбами та троє моїх синів, яким я подарувала життя. І я ніколи, нікому, навіть у думках, не дам право це життя в них забирати.
Я З ТОБОЮ, УКРАЇНА!», — написала Ніка.
Раніше Оля Полякова намагалася достукатися до росіян та білорусів, закликала їх не мовчати про війну в Україні.
Тим часом шанувальниця путіна Сніжана Єгорова раптом прозріла і вибачилася в українського народу.208
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter