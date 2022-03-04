«Вони там усі зомбі»: Оля Полякова спробувала достукатися до розуму та сердець жителів Росії та Білорусі

Співачка Оля Полякова вирішила взяти приклад з багатьох своїх колег і звернутися із закликом до простих громадян Росії та Білорусі, щоб ті не мовчали про війну в Україні. Свій заклик зірка розмістила у Instagram.

«Ви ж бачите, що правда на нашому боці! Говоріть про це своїм рідним у Росії, показуйте їм відео про бомбардування, про смерті, про полонених, про трупи російських солдатів, яких кинули і зрадили. Зараз хочуть зрадити весь російський народ, зібрати величезну армію і пустити її в це пекло. Скільки ще людей загине заради амбіцій плешивого імперця?!» — заявила у своєму зверненні виконавиця.

Співачка вважає, що кожна публічна людина може допомогти зупинити війну в Україні та загибель тисяч безневинних жертв. «Нехай бойкотують, не пускають своїх чоловіків та дітей на цю війну! Говоріть з ними, показуйте фото та відео! Ви теж можете зупинити цю війну — кожне зусилля, кожен крок важливий! «- закликала всіх Оля Полякова.

На жаль, заклик Олі навряд чи був почутий громадянами РФ та Білорусі. Українські шанувальники співачки вважають, що росіяни та білоруси не протестують аж ніяк не через відсутність інформації. "Вони непробивні", "Вони там усі зомбі", "Вони хочуть, щоб ми також сиділи тихо", - поділилися своїми спостереженнями підписники.

Проте артистка не впадає у відчай. Полякова розмістила ще один пост, де знову пояснила жителям сусідніх країн, що коли в них оголосять мобілізацію, чоловіків заберуть на війну в Україну. Там росіянам та білорусам доведеться виконувати накази стріляти по житлових районах і, швидше за все, в Україні чужі військові зустрінуть свою смерть.

«Але ви про це навіть не дізнаєтесь, адже російський уряд приховує результати війни і хоче, щоб ви продовжували покірно мовчати. Якщо ви не зупините цю війну зараз, завтра вона прийде до вашої оселі і знищить життя ваших дітей», — попередила Полякова.

Нагадаємо, актриса Міла Куніс пожертвувала кошти на захист України .

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