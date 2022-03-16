«Стою на колінах перед усім українським народом»: на 20-й день війни пропутінська Сніжана Єгорова раптом прозріла й вибачається

Українська акторка та телеведуча Сніжана Єгорова, яка ще недавно люто підтримувала путіна та називала його «героєм нашого часу, визволителем», на 20-й день війни раптом прозріла й вибачається. Свою нову позицію вона озвучила у своєму Telegram-каналі. У публікації Єгорова пише, що була сліпа та глуха під дією російської пропаганди, а тепер до неї нібито «дійшло».

«Я всі роки велася на російську інформацію. Піддавалася дезі росіян і вважала, що вони осудні люди. Я завжди була впевнена, що не можу помилятися, і для мене все очевидно. Але зараз бачу протилежне і знаю тепер, що вони заливають кров'ю мирні міста та почнуть вбивати цивільних. Це просто жесть. Але всім властиво помилятися. І ось нарешті до мене дійшло», — пише Єгорова.

Вона запевняє, що визнає свою помилку, кається і вибачається перед українцями, сподівається, що незабаром війна закінчиться.

«Росія скоро розстріляє весь боєзапас і нарешті настане тиша. Я сподіваюся, що все вирішиться швидко. Я не звикла вибачатися, але сьогодні хочу це зробити! Вибачте за те, що я підтримала агресію! Вибачте за те, що була сліпою та глухою! Вибачте за те, що була посібницею вбивств, хаосу та паніки! Я стою на колінах перед усім українським народом!», — пише телеведуча.

Варто зазначити, що зараз Єгорова разом із дітьми проживає в Туреччині. Днями українське консульство в Анталії відмовило їй у продовженні паспортів. І після цього у Сніжани раптом настало прозріння. Не тоді, коли росія випустила по нашій країні перші ракети, коли 20 днів гинули мирні жителі, жінки, діти, коли бомбардували лікарні та пологові будинки.

Раніше Єгорова примудрилася посваритися з рідною дочкою Стасею Ровінською. Сипала прокльонами на адресу українського дизайнера, захищаючи «русский мир», а українських дітей називала яничарами.

5675

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter