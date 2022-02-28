«Я довго терпіла»: Стася Ровінська послала пропутінську матір за російським кораблем

Ведуча каналу «1+1» Стася Ровінська відреагувала на чергове марення своєї пропутінської матері Сніжани Єгорової, яка підтримує війну Росії проти України та агресивну політику «порятунку» Путіна. Пропагандистка, яка зараз із молодшими дітьми від Антіна Мухарського відсиджується у Туреччині, називає українських дітей яничарами.

Стася в соцмережах показала фрагмент листування з матір'ю, а також закликала своїх передплатників поскаржитися на обліковий запис Сніжани Єгорової для того, щоб заблокувати його.

«Я довго трималася … показувати особисте листування не буду, можуть читати діти. Витратьте, будь ласка, хвилинку, поскаржтесь на ютуб канал цієї мерзоти! Тому що вона думає, що офігенний лідер думок! Ненавиджу», — пише Стася.

У коментарі вона додала відповідь російському кораблю мужніх захисників острова Зміїний.

«Іди на х*й. Твоя дочка Стася», — пише телеведуча.

Нагадаємо, завдяки активності небайдужих передплатників вдалося заблокувати в Інстаграм посаду Миколи Баскова, який підтримав війну Путіна проти України.

Багато українських знаменитостей записують відеозвернення до російських колег, просять їх не брехати, не мовчати, виходити на площі, щоб зупинити цю вбивчу війну.

Фото instagram.com/sia_rovinska

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