Дочка прихильника Путіна Машкова засудила батька та висловилася проти війни в Україні

Дочка відомого російського актора Володимира Машкова («Ліквідація», «Папа»), який знімався в Україні та знімав тут свої фільми, Марія засудила війну проти нашої країни та заявила, що не підтримує позицію батька.

В інтерв'ю CNN 36-річна актриса, яка вже багато років живе з сім'єю в США, сказала, що не вірить російській пропаганді і дуже шкодує про те, що в це вірить багато росіян, у тому числі і її батько. Більше того, він підтримує агресивну політику Путіна, взяв участь у шабаші в «Лужниках», так званому концерті «Zа мир», де виступив із полум'яною промовою.

«Те, що відбувається зараз, це просто неймовірно. І факт, що так багато росіян, включаючи мого батька, вірять, що це насильство хоч якось виправдане, розбиває мені серце. Але, звичайно, це не можна порівняти з тим, що зараз відчувають українські люди, помираючи. Я говорила зі своїм батьком учора по телефону, і тепер я в це вірю, на жаль» , — сказала Марія Машкова.

Вона також розповіла, що батько закликав її негайно повернутись на батьківщину, щоб бути зі своїм народом. Його пораду Марія проігнорувала.

На своїй сторінці в Інстаграмі вона опублікувала звернення Арнольда Шварценеггера, в якому він закликав зупинити війну в Україні, а також виступ Земфіри з піснею «Не стріляйте».

Нагадаємо, Володимир Машков підтримує політику Путіна, визнання так званих «ДНР» та «ЛНР».

Раніше російська співачка Юлія Чичеріна зрізала український прапор над міськрадою в Енергодарі. Після цього у США пообіцяли за її голову 50 тисяч доларів.

Російська актриса Чулпан Хаматова покинула Росію через війну в Україні.

653

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter