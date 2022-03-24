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Машков, Міхалков, Гагаріна та інші: Латвія внесла до чорного списку російських артистів, які підтримали війну в Україні

14:02 24 березня 2022
Поліна Гагаріна

Латвія внесла до чорного списку та заборонила в'їзд до своєї країни російським артистам, які підтримують агресивну політику Путіна та виправдовують війну в Україні. Під санкції потрапили 20 знаменитостей, які й раніше висловлювалися за анексію Криму та окупацію Донбасу. Це пропутінські артисти, які взяли участь у пропагандистській акції в «Лужниках». Про це повідомляє видання Delfi Showtime.

«З урахуванням прокремлівського заходу, що відбувся 18 березня в Москві на стадіоні „Лужники“, присвяченому анексії Криму та підтримці військової агресії Росії проти України, міністр культури звернувся із закликом до МЗС розглянути включення до чорного списку учасників заходу, встановивши для них заборону на в'їзд у Латвію», — йдеться у статті.

Санкції ввели щодо Поліни Гагаріної, Сергія Жукова, Олексія Потєхіна, Тимура Юнусова (Тіматі), Миколи Расторгуєва, Віталія Локтєва, Олександра Єрохіна, Сергія Перегудова, Дмитра Стрельцова, Олексія Тарасова, Павла Сучкова, Олексія Кантура, Наталії Подольської, Микити Міхалкова, Ілзе Лієпи, Вікторії Циганової, Стаса Михайлова, Валерія Гергієва, від виступів якого раніше відмовилися провідні світові театри, та інших.

До речі, дочка Володимира Машкова Марія, яка мешкає в США, не поділяє позицію батька. Вона висловилася проти російської пропаганди та нападу на Україну.

Деякі російські діячі культури все ж стали «прозрівати», і навіть наважилися висловитися проти війни. Акторка Чулпан Хаматова покинула Росію, через що на неї навалилася хвиля критики співвітчизників.

А проти блогера Вероніки Білоцерківської порушили кримінальну справу за осуд війни проти України.

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