Народжувати в бомбосховищі не приїде: Регіна Тодоренко вперше прокоментувала своє мовчання про війну в Україні

Поки багато західних знаменитостей на повний голос кричать про жахіття, яке принесло в нашу країну путін і його орди, деякі наші колишні співвітчизники продовжують вдавати, ніби вони нічого не знають і війна їх не стосується.

Однією з «мовчальниць» виявилася і телеведуча Регіна Тодоренко, яка вже багато років живе та працює в РФ.

Регіна не коментувала заклики, з якими до неї зверталися колеги з України, та нарешті вирішила «виговоритися».

В одному з випусків свого youtube-шоу вона заявила, що в її сім'ї накладено вето на політичні теми, оскільки вони з чоловіком — російським співаком Владом Топаловим — так і не змогли порозумітися в питаннях війни в Україні.

«Ми зрозуміли, що нам важко дійти консенсусу, ми з ним у різних положеннях абсолютно. І позиції у нас не у всьому співпадають. Ми наклали вето на будь-які політичні розмови, бо це руйнує нашу сім'ю, а ми дуже хочемо згуртуватися, ми дуже хочемо бути разом і далі, і любити один одного як у клятві — у радості, у хворобі і у бідності, і в кризі, і в усьому іншому», — сказала вона.

Нагадаємо, раніше Осадча запросила вагітну Тодоренко народжувати у бомбосховищі.

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