Колишня учасниця «ВІА Гри», співачка та переможниця «Танців з зірками» Санта Дімопулос через війну втекла до Італії. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі та зізналась, що наразі займається волонтерством і вже допомогла 25 сім'ям виїхати з гарячих точок. Поряд з жінкою старший син від Андрія Джеджули та дочка від нинішнього чоловіка, бізнесмена Ігоря Кучеренка.

«24 лютого моє щасливе й спокійне життя закінчилось… росія почала повномасштабну війну проти України. Ми прокинулися від вибухів о 4:30 ранку. Мій чоловік одразу сказав, що треба вивозити дітей, — розповіла співачка. — Я кричала, що нікуди не поїду, що такого не може бути, це якась помилка і все буде добре. Після сліз і сперечань я почала чути та за 30 хвилин зібрала найнеобхідніше. Ми їхали близько 3 діб без відпочинку. Мама з сестрою та своїми дітьми їхали за нами. Ми зупинилися у друзів в Будапешті. Зайшовши в будинок, ми зрозуміли, що забули свої речі… Все як в тумані. Я майже не спала, 24/7 була на зв’язку, щоб допомагати. Весь час здавалося, що це замало, що не можна втрачати ні хвилини. Наразі ми вивезли 25 сімей з гарячих точок, поселили майже 100 людей, передали амуніцію для наших захисників, автівку, ліки, одежу, і ми не зупиняємось. Відновляємо потроху роботу мого бізнесу і всі кошти віддаємо на потреби лікарень, жінок та дітей, що опинилися в скрутному становищі через війну».

В Італії Санта з дітьми понад місяць та зізнається, що для неї то — наче рік.

«Ми всі, як ніколи, хочемо додому. Я влаштувала дітей в садок і школу. Почала трохи спати та навіть тренуватися. Перші два тижні була наче паралізована, важко було ходити, говорити, навіть дихати. Ніколи в житті я стільки не молилася, ніколи стільки не плакала. Пройшла всі стадії: від розпачу, болю, відчаю, розчарування, ненависті, спустошення до зібраності і чіткого розуміння дуже важливого: не треба витрачати ЧАС, щоб щось комусь доказувати, ЕНЕРГІЮ і безцінний зараз РЕСУРС на прокльони і суперечки (хоча це і дуже важко). Віддавайте себе добрим справам, відновлюйте, ставайте опорою для інших. Не дозволяйте війні зруйнувати найцінніше — вашу душу. Просто обирайте світло, воно поглине темряву, ось побачите».

Нагадаємо, що популярна співачка та колишня учасниця групи «ВІА Гра» Віра Брежнєва теж нині працює волонтеркою. У польському місті Любліні разом з однією з дочок займається збором гуманітарної допомоги для біженців.

Фото з соцмережі

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