Ведучий «Орла і Решки» Андрій Бєдняков, який раніше розповів про евакуацію родичів з Маріуполя, поділився сумною новиною. Пішла з життя його мама, яка тяжко переживала трагічні події в рідному місті. Ще недавно Андрій тішився, що маму та сестру вдалося врятувати.

«За час війни я говорив із сестрою 2 рази. По хвилині. Коли вони нарешті змогли виїхати — мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама в комі… «Вона вже в комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з'явилася нагода, ми поїхали. я не хотіла ховати маму біля під'їзду… Як робили це інші», — написав Андрій в Інстаграм.

Ведучий розповів, що його мама хворіла, кожен вибух забирав її життя. Якби не ця клята війна, жінка ще жила б.

«Русский мир» — гірше за найстрашнішу хворобу. Гірше раку та альцгеймера. Ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше. Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою. Адже я доїхав би до найближчої поста. Але я впевнений, що рано чи пізно — я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території знову висітиме український прапор. Путін забрав у мене найрідніше. У мене та ще в тисяч українців. Але ми обов'язково дочекаємось", — поділився Андрій.

«Я не хотіла ховати маму біля під’їзду. Як робили інші»… нехай ця фраза з'являється щоразу у вашій голові, мої російські «друзі-мовчуни», коли згадуєте мене!

НЕ ЗДУМАЙТЕ МЕНІ ПИСАТИ!", — додав Бєдняков.

Раніше мережу вразила історія 16-річної Каті з Маріуполя.

Жителі міста, яким вдалося виїхати, поділилися своїми страшними історіями звірств російської армії в Маріуполі.

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