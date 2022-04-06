29.59 / 30.46 32.56 / 33.74
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Навколо лежать тіла молодих людей, зв'язаних та розстріляних»: танцюрист Лободи розповів, як окупанти знищили його будинок у Бучі

18:32 6 квітня 2022
Назар Грабар

Відомий актор, модель та танцюрист Назар Грабар, який знявся у кліпі Світлани Лободи «Твои глаза», показав жахливі кадри того, що залишилося від його будинку в Бучі. Російські нелюди повністю знищили гарний житловий комплекс, убили десятки мирних мешканців. Їхні тіла, розкидані навколо будинку, виявили після звільнення міста. За словами Назара, в його квартирі окупанти влаштували «базу». Те, що не було знищено вибухами, пограбували.

«У мене більше немає дому. У моєму будинку була база російських солдатів. Конкретно в моїй квартирі. Все винесли. Але це не найстрашніше. Навколо житлового комплексу лежать тіла молодих людей, таких як я віком, зв'язані й розстріляні. Російські солдати, хоча це не солдати, це просто нікчеми. Ви навіть не тварини, бо навіть у тварин є співчуття. Ви просто бл*дь чмо, яке прийшло красти сковорідки та телевізори в мирних людей і людей розстрілювати. І ви називаєте себе другою армією світу? Та ви чмо, ви просто бандити, які б'ють тишком-нишком. Ви вже програли цю війну», — емоційно сказав Грабар у сторіс.

Також він зробив репост відео зі сторінки президента України Володимира Зеленського, яке розпочинається з його будинку в Бучі.


«Третій день я ходжу, ніби померла частина мене. Це мій будинок… Як же тут було добре. Як же тут було тихо. Там можна було «видихнути», — підписав відео Назар.

Раніше лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин розповів, що орки знищили його будинок під Гостомелем. Він із сім'єю залишився без даху над головою.

Також окупанти «звільнили» від будинку та офісу у Києві продюсера Юрія Фальосу, влаштували розгром у будинку боксера Олександра Усика у Ворзелі.

619

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

Гривні

Не до жиру: Кабмін розглядає можливість скорочення соцвиплат з травня

Заклеєні вікна

Якщо вікна вціліли: лайфхак, як відмити клей скотчу зі скла і що не варто робити

Володимир Путін

Путін не збирається йти з України: стало відомо про плани кремлівського диктатора

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.