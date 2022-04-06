«Навколо лежать тіла молодих людей, зв'язаних та розстріляних»: танцюрист Лободи розповів, як окупанти знищили його будинок у Бучі

Відомий актор, модель та танцюрист Назар Грабар, який знявся у кліпі Світлани Лободи «Твои глаза», показав жахливі кадри того, що залишилося від його будинку в Бучі. Російські нелюди повністю знищили гарний житловий комплекс, убили десятки мирних мешканців. Їхні тіла, розкидані навколо будинку, виявили після звільнення міста. За словами Назара, в його квартирі окупанти влаштували «базу». Те, що не було знищено вибухами, пограбували.

«У мене більше немає дому. У моєму будинку була база російських солдатів. Конкретно в моїй квартирі. Все винесли. Але це не найстрашніше. Навколо житлового комплексу лежать тіла молодих людей, таких як я віком, зв'язані й розстріляні. Російські солдати, хоча це не солдати, це просто нікчеми. Ви навіть не тварини, бо навіть у тварин є співчуття. Ви просто бл*дь чмо, яке прийшло красти сковорідки та телевізори в мирних людей і людей розстрілювати. І ви називаєте себе другою армією світу? Та ви чмо, ви просто бандити, які б'ють тишком-нишком. Ви вже програли цю війну», — емоційно сказав Грабар у сторіс.

Також він зробив репост відео зі сторінки президента України Володимира Зеленського, яке розпочинається з його будинку в Бучі.



«Третій день я ходжу, ніби померла частина мене. Це мій будинок… Як же тут було добре. Як же тут було тихо. Там можна було «видихнути», — підписав відео Назар.

Раніше лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин розповів, що орки знищили його будинок під Гостомелем. Він із сім'єю залишився без даху над головою.

Також окупанти «звільнили» від будинку та офісу у Києві продюсера Юрія Фальосу, влаштували розгром у будинку боксера Олександра Усика у Ворзелі.

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