Харківського кота Степана номінували на міжнародну премію для блогерів, Леся Нікітюк у захваті

Кіт Степан із Харкова (@loveyoustepan) став номінантом міжнародної премії для блогерів, яка пройде у Каннах. Про це повідомила його власниця Ганна в Інстаграмі свого вихованця.

«Я хотів би поділитися з вами новиною. Я номінований на найпрестижнішу нагороду в індустрії інфлуенсерів — World Influencers and Bloggers Awards 2022 @wibaglobal, яка проходить 18 травня в Каннах. І дуже почесно, що це буде збір коштів для України», — написала Анна від імені котика.

Першою своє захоплення висловила телеведуча Леся Нікітюк, за нею пішли шанувальники Степана у багатьох країнах світу.

На сайті премії організатори обіцяють спрямувати всі кошти від продажу квитків на благодійність.

«У світлі шокуючої війни проти України, розв'язаної з кричущим порушенням світового порядку, ми змінюємо формат щорічної премії World Influencers and Bloggers Awards на захід зі збору коштів», — сказано у пості.

Зазначається, що церемонія вручення премії відбудеться у п'ятизірковому готелі Martinez, середня вартість квитка на неї становить 1000 євро. На захід чекають понад 100 інфлюенсерів. Виручені кошти підуть на допомогу дітям, які постраждали від війни в Україні.

У березні кіт Степан разом із Всесвітньою асоціацією інфлуенсерів та блогерів зібрав 10 тисяч доларів для допомоги тваринам в Україні. Ця ж організація допомогла коту та його господині покинути Харків після вторгнення Росії до України.

Як писали «ФАКТИ», раніше харківський кіт Степан став зіркою Instagram-акаунта Брітні Спірс.

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