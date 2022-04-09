29.78 / 30.80 32.67 / 33.90
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Харківського кота Степана номінували на міжнародну премію для блогерів, Леся Нікітюк у захваті

13:36 9 квітня 2022
Кіт Степан

Кіт Степан із Харкова (@loveyoustepan) став номінантом міжнародної премії для блогерів, яка пройде у Каннах. Про це повідомила його власниця Ганна в Інстаграмі свого вихованця.

«Я хотів би поділитися з вами новиною. Я номінований на найпрестижнішу нагороду в індустрії інфлуенсерів — World Influencers and Bloggers Awards 2022 @wibaglobal, яка проходить 18 травня в Каннах. І дуже почесно, що це буде збір коштів для України», — написала Анна від імені котика.

Першою своє захоплення висловила телеведуча Леся Нікітюк, за нею пішли шанувальники Степана у багатьох країнах світу.

На сайті премії організатори обіцяють спрямувати всі кошти від продажу квитків на благодійність.

«У світлі шокуючої війни проти України, розв'язаної з кричущим порушенням світового порядку, ми змінюємо формат щорічної премії World Influencers and Bloggers Awards на захід зі збору коштів», — сказано у пості.

Зазначається, що церемонія вручення премії відбудеться у п'ятизірковому готелі Martinez, середня вартість квитка на неї становить 1000 євро. На захід чекають понад 100 інфлюенсерів. Виручені кошти підуть на допомогу дітям, які постраждали від війни в Україні.

У березні кіт Степан разом із Всесвітньою асоціацією інфлуенсерів та блогерів зібрав 10 тисяч доларів для допомоги тваринам в Україні. Ця ж організація допомогла коту та його господині покинути Харків після вторгнення Росії до України.

Як писали «ФАКТИ», раніше харківський кіт Степан став зіркою Instagram-акаунта Брітні Спірс.

208

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Данилко відповів Арестовичу, пояснивши, хто насправді «зірка» найновішої України

Данилко «відповів» Арестовичу, пояснивши, хто насправді «зірка» новітньої України

картопля

Як отримати рекордний урожай картоплі і які сорти точно вас не розчарують: поради фахівців

Регіна Тодоренко

Колишнього хлопця Регіни Тодоренко рашисти застрелили у потилицю: Коля Серга розповів деталі вбивства друга

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.