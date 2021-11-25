26.88 / 27.13 30.06 / 30.44
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Харківський кіт Степан став зіркою Instagram-акаунту Брітні Спірс

10:48 25 листопада 2021
Кіт Степан

На сторінці американської співачки Брітні Спірс, якій лише нещодавно вдалося повністю позбутися 13-річної опіки батька і у 39 років отримати контроль над своїми фінансами, з'явився… кіт Степан із Харкова.

Забавною фотографією кота, який сидить поряд з келихом вина, співачка проілюструвала пост в Instagram, в якому написала, що закінчилися зйомки фільму «Кумир». Брітні Спірс повідомила, що у ньому буде багато фото та хітів.

«Хлопці, сподіваюся, що ви добре проводите час… Якщо я час від часу замовкаю, то мене можна спіймати десь із цим котом», — додала співачка.

Як повідомляло харківське видання «Вгороде», кіт Степан — місцева знаменитість та зірка TikTok. Він живе у Харкові, а відео за його участю збирають мільйони переглядів.

Зокрема, кадри зі Степаном, який сидить поряд з келихом червоного вина та сумує під світломузику, побачили десятки мільйонів користувачів. Власне, кіт не те щоб сумний, просто, мабуть, роки беруть своє. Степану — 13 років…

Нагадаємо, що Брітні Спірс опублікувала в соцмережі пост, закликавши посадити до в'язниці її батьків. Вона заявила, що її батько Джеймі і «відвідуюча церков» мати Лінн заслуговують на те, щоб опинитися за гратами через принизливе поводження з дочкою.

Фото з сторінки loveyoustepan в соціальних мережах.

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Цибульська

Нехай побачить коханий кум? Оля Цибульська опублікувала гарячі «оголені» кадри після концерту (відео)

Собака та щеня

Мама-собака змусила цуценя пристойно поводитися, щоб отримати ласощі — відео насмішило мережу

Українські гривні

Українців почали позбавляти субсидій: експерт звернув увагу на тривожні тенденції зі сплатою комуналки

Євген Магда

Війна Росії з Україною: Євген Магда розповів про можливі сценарії розвитку ситуації

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.