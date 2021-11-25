Харківський кіт Степан став зіркою Instagram-акаунту Брітні Спірс

На сторінці американської співачки Брітні Спірс, якій лише нещодавно вдалося повністю позбутися 13-річної опіки батька і у 39 років отримати контроль над своїми фінансами, з'явився… кіт Степан із Харкова.

Забавною фотографією кота, який сидить поряд з келихом вина, співачка проілюструвала пост в Instagram, в якому написала, що закінчилися зйомки фільму «Кумир». Брітні Спірс повідомила, що у ньому буде багато фото та хітів.

«Хлопці, сподіваюся, що ви добре проводите час… Якщо я час від часу замовкаю, то мене можна спіймати десь із цим котом», — додала співачка.

Як повідомляло харківське видання «Вгороде», кіт Степан — місцева знаменитість та зірка TikTok. Він живе у Харкові, а відео за його участю збирають мільйони переглядів.

Зокрема, кадри зі Степаном, який сидить поряд з келихом червоного вина та сумує під світломузику, побачили десятки мільйонів користувачів. Власне, кіт не те щоб сумний, просто, мабуть, роки беруть своє. Степану — 13 років…

Нагадаємо, що Брітні Спірс опублікувала в соцмережі пост, закликавши посадити до в'язниці її батьків. Вона заявила, що її батько Джеймі і «відвідуюча церков» мати Лінн заслуговують на те, щоб опинитися за гратами через принизливе поводження з дочкою.

Фото з сторінки loveyoustepan в соціальних мережах.

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