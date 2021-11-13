26.09 / 26.31 29.77 / 30.16
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Брітні Спірс повністю звільнилася від опіки батька, що тривала 13 років.

8:41 13 листопада 2021
Брітні Спірс

39-річна американська співачка Брітні Спірс, яка скоро збирається вийти заміж, повністю позбулася опіки свого батька, яка тривала 13 років. Джеймі Спірс контролював усі особисті та фінансові справи доньки після того, як у неї виникли проблеми з психічним здоров'ям.

Рішення Лос-анджелесського суду вже набуло чинності. Як повідомляє CNN, суддя Бренда Пенні заявила, що їй не потрібен висновок психіатра для оцінки стану здоров'я попзірки.

Єдиний, хто поки що зберігає обов'язки тимчасового опікуна співачки — це її бухгалтер Джон Зейбл, який допоможе оформити необхідні документи, щоб Брітні знову отримала контроль над власними фінансами.

Раніше «ФАКТИ» писали — Брітні Спірс показала своїх змужнілих синів.

157

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Гривні

Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

машина

Власникам «євроблях» запропонували ризикований «народний» метод легалізації: чим він небезпечний

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.