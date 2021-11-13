Брітні Спірс повністю звільнилася від опіки батька, що тривала 13 років.

39-річна американська співачка Брітні Спірс, яка скоро збирається вийти заміж, повністю позбулася опіки свого батька, яка тривала 13 років. Джеймі Спірс контролював усі особисті та фінансові справи доньки після того, як у неї виникли проблеми з психічним здоров'ям.

Рішення Лос-анджелесського суду вже набуло чинності. Як повідомляє CNN, суддя Бренда Пенні заявила, що їй не потрібен висновок психіатра для оцінки стану здоров'я попзірки.

Єдиний, хто поки що зберігає обов'язки тимчасового опікуна співачки — це її бухгалтер Джон Зейбл, який допоможе оформити необхідні документи, щоб Брітні знову отримала контроль над власними фінансами.

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