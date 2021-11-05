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Шоу-бізнес

Брітні Спірс показала своїх змужнілих синів

8:44 5 листопада 2021
Брітні Спірс

Американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно позбавилася опіки свого батька, поділилася в Instagram фото та відео з двома її змужнілими синами. 39-річна Брітні разом із 15-річним Джейденом Джеймсом, 16-річним Шоном Престоном, а також із кількома друзями відвідала у Лос-Анджелесі виставку знаменитого нідерландського художника Вінсента ван Гога.

Брітні зазначила, що не так часто виходить із дому. Тому піти на виставку було «до біса круто». І що її супроводжували люди, які «люблять її у будь-якому разі — як би безглуздо вона себе не поводила, відкривши рота».

Брітні народила дітей у шлюбі з танцівником та репером Кевіном Федерлайном, за яким була одружена з 2004 по 2007 рік.

Як писали «ФАКТИ», у вересні Спірс оголосила про заручини з 27-річним фітнес-тренером та актором Семом Асгарі.

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