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Брітні Спірс радіє — суд відсторонив її батька від опіки над нею

8:03 30 вересня 2021
Брітні Спірс

39-річна американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно оголосила про свої заручини, радіє. Як повідомляє видання People, суд у Лос-Анджелесі відсторонив її батька Джеймі Спірса від опіки над нею, яка тривала 13 років. Джеймі контролював всі особисті та фінансові справи дочки — після того, як у неї виникли проблеми з психічним здоров'ям.

Суддя Бренда Пенні заявила: «Я дійсно вважаю, що відсторонення Джеймі Спірса в інтересах Брітні Спірс … Суд вважає, що токсичне середовище, яке створив Джеймі Спірс, необхідно усунути сьогодні».

Тепер контроль за фінансами співачки тимчасово переданий бухгалтеру Джону Забелу. Менеджер співачки Джоді Монтгомері продовжить виконувати обов'язки її тимчасового опікуна. У найближчому майбутньому суд розв'яже питання про можливість повної незалежності попзірки.

Брітні звинувачувала батька в тиранстві та зловживанні його положенням. Нещодавно 69-річний Джеймі Спірс сам подав клопотання про припинення опікунства.

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