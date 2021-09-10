Брітні Спірс покрутила голим задом перед камерою, святкуючи відмову батька від опіки над нею

Брітні Спірс, яка останнім часом захопилася публікацією своїх фото і відео з оголеними грудьми, на цей раз дозволила фанатам розгледіти себе з іншого боку. Брітні опублікувала відео, в якому покрутила перед камерою практично голим задом, лише злегка прикритим трусиками-стрінгами. Годиною раніше вона оприлюднила таке ж фото, яке підписала: «Ось моя дупа!». 39-річна співачка зазначила, що саме так її сідниці виглядають без фільтрів, фотошопа та інших хитрувань.

Поп-зірка святкує перемогу. Кілька днів тому її батько Джеймі Спірс подав клопотання про припинення опікунства над донькою. Джеймі отримав права опіки над Брітні у 2008 році - після того, як у неї виникли проблеми з психічним здоров'ям. Останнім часом співачка вела боротьбу за свою свободу від опікунства батька, якого вона звинувачувала у зловживанні його положенням.

Раніше «ФАКТИ» писали, що батько Брітні Спірс вимагає у дочки два мільйони доларів в обмін на її свободу.

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