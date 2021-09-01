Батько Брітні Спірс вимагає у дочки два мільйони доларів в обмін на її свободу

Батько американської співачки Брітні Спірс, який раніше погодився відмовитися від опіки над донькою, зажадав від неї відступні. За словами адвоката співачки Метью Розенгарта, 68-річний Джеймі Спірс вимагає у дочки два мільйони доларів в обмін на її свободу. Як повідомляє видання Page Six, він збирається за допомогою цих грошей оплатити судові витрати (на це піде близько 1,36 мільйона доларів) і розплатитися з компанією Tri Star Sports & Entertainment Group, яка співпрацювала зі співачкою, займаючись бізнес-менеджментом.

«Брітні Спірс не буде піддано знущанням або вимаганням з боку батька», — заявив Розенгарт. Він зазначив, що Джеймі Спірс «не має права тримати в заручниках свою дочку, висуваючи при цьому умови для відмови від опікунства».

Джеймі контролює кар'єру та особисте життя 39-річної співачки з 2008 року — після того, як суд прийняв рішення призначити його опікуном зірки після ряду скандальних інцидентів, пов'язаних з психічним здоров'ям співачки, що переживала нервовий зрив.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Брітні Спірс знялася топлес на відео.

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