26.82 / 27.02 31.68 / 32.02
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Брітні Спірс знялася топлес на відео

7:31 30 липня 2021
Брітні Спірс

Американська співачка Брітні Спірс знову порадувала своїх фанатів, знявшись топлес. Це вже її третя публікація в напівоголеному вигляді за тиждень. Спочатку вона поділилася двома своїми фото. На цей раз 39-річна поп-зірка виклала в Instagram коротке відео. Вона позує в шортах, прикривши голі груди руками та закинувши назад голову.

Шанувальникам Спірс сподобався її провокаційний кліп. Вони визнали пост «актом волі» і «бунтом». І назвали «королевою впевненості в собі».

Як відомо, Спірс бореться за свою свободу, намагаючись через суд позбутися опіки батька Джеймі Спірса. Раніше, як писали «ФАКТИ», її новий адвокат зажадав замінити Джеймі професійним бухгалтером, стверджуючи, що містер Спірс не здатний управляти фінансами дочки та зловживає своїм становищем.

фото Instagram

132

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Не бійтеся ризикувати: Павло Глоба назвав три знака зодіаку, на яких чекає багатство в серпні

Не бійтеся ризикувати: Павло Глоба назвав три знака зодіаку, на яких чекає багатство в серпні

Вид на море

У Туреччині набагато дешевше: в мережі показали найдорожче житло для курортників в Кирилівці

Каменських

«Дівчинку хочеться нагодувати»: Каменських у купальнику показала, чим займається на пляжі без Потапа

вибух

Вибух на території психлікарні чуло пів Києва, є жертви. Газ — ні при чому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.