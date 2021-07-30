Брітні Спірс знялася топлес на відео

Американська співачка Брітні Спірс знову порадувала своїх фанатів, знявшись топлес. Це вже її третя публікація в напівоголеному вигляді за тиждень. Спочатку вона поділилася двома своїми фото. На цей раз 39-річна поп-зірка виклала в Instagram коротке відео. Вона позує в шортах, прикривши голі груди руками та закинувши назад голову.

Шанувальникам Спірс сподобався її провокаційний кліп. Вони визнали пост «актом волі» і «бунтом». І назвали «королевою впевненості в собі».

Як відомо, Спірс бореться за свою свободу, намагаючись через суд позбутися опіки батька Джеймі Спірса. Раніше, як писали «ФАКТИ», її новий адвокат зажадав замінити Джеймі професійним бухгалтером, стверджуючи, що містер Спірс не здатний управляти фінансами дочки та зловживає своїм становищем.

фото Instagram

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