Дух свободи: Брітні Спірс поділилася новим фото топлес

Американська співачка Брітні Спірс, яка намагається через суд позбутися опіки батька, опублікувала в Instagram свій новий знімок в напівоголеному вигляді. Днями 39-річна поп-зірка позувала оголеною, повернувшись спиною до камери. Потім поділилася фото топлес, стискаючи руками оголені груди. А тепер ще сміливіше оголила груди, прикривши найпікантніші деталі зірочками.

Фанати Брітни вважають, що вона таким чином демонструє своє прагнення до свободи. І висловили їй підтримку в коментарях. «Вона відчуває себе вільною, і нам це подобається», «Дух Свободи», «Ти вільна, дитинко», — писали шанувальники Спірс.

Раніше «ФАКТИ» писали — Брітні Спірс зізналася, що мріє про животі, як у Дженніфер Лопес, і станцювала, показавши свій власний.

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