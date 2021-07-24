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«УПС! — зробила це знову»: Брітні Спірс оголила груди на знак протесту

15:42 24 липня 2021
Брітні Спірс

Співачка, що домоглася першого успіху в позові із батьком Брітні Спірс продовжує боротися за право самостійно розпоряджатися своїм життям: як відомо, в 2008 році опікунство над співачкою отримав її батько Джеймс Спірс, який всі ці роки тримає дочку в чорному тілі.

Проте, знаменитість не збирається здаватися і використовує будь-яку можливість для того, щоб висловлювати протест проти становища. Так, в п'ятницю Брітні поділилася пікантним кадром, на якому постала в одних в джинсових мікрошортах. Свої груди співачка вважала за краще залишити оголеними, лише прикривши їх руками.

Багато в коментарях припустили, що це своєрідна помста батькові-деспоту і новий спосіб артистки висловити протест. Протягом 15 годин публікація набрала близько двох мільйонів лайків і велику кількість коментарів.

«Упс! Вона зробила це знову», — написав хтось із шанувальників Брітні, згадавши її хіт 2000-го року Oops! … I Did It Again та інші акції протесту, які влаштовувала зірка раніше.

Як писали «ФАКТИ», Брітні Спірс активно веде акаунти в соцмережах, при цьому кожна її публікація сприймається шанувальниками, як таємний знак або прохання про допомогу.

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