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Шоу-бізнес

Мадонна закликала звільнити Брітні Спірс з рабства

8:45 9 липня 2021
Брітні Спірс і Мадонна

Американська поп-зірка Мадонна виступила на підтримку своєї колеги Брітні Спірс, яка намагається звільнитися від опіки свого батька, який вже майже 13 років контролює всі її справи — в тому числі особисті.

«Поверніть цій жінці її життя. Рабство давно скасували! Смерть жадібному патріархату, який століттями творив це з жінками. Це порушення прав людини! Брітні, ми йдемо, щоб витягнути тебе з в'язниці!», — написала Мадонна в Instagram.

Мадонна і Брітні раніше неодноразово співпрацювали. А у 2003 році шокували фанатів, поцілувавшись в губи на сцені під час церемонії вручення премії MTV Video Music Awards.

Раніше «ФАКТИ» писали, що батько Брітні Спірс називав її «жирної повією» та «жахливою матір'ю».

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