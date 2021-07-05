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Батько Брітні Спірс називав її «жирною повією» та «жахливою матір'ю»

11:22 5 липня 2021
Джеймі та Брітні Спірс

Друг сім'ї американської співачки Брітні Спірс, яка зазнала невдачі в спробі позбутися від багаторічної опіки свого батька Джеймі Спірса, розповіла про його неприпустиме поводження з дочкою. Як повідомляє видання New Yorker, Жаклін Батчер, яка добре знає поп-зірку та її батьків, повідомила, що 68-річний Джеймі, який отримав практично повний контроль над справами дочки 13 років тому, неодноразово дозволяв собі ображати Брітні, називаючи її «жирною», «повією», а також «жахливою матір'ю».

Як говорить Жаклін, коли вона чула жорстокі коментарі Джеймі на адресу дочки, вона буквально відчувала нудоту. За словами Батчер, вона була присутня при розмові батька і доньки, яка відбулася в перші дні після того, як Брітні виписалася з психіатричної лікарні. «Він сказав:» Ти жирна. Папа посадить тебе на дієту і змусить займатися з тренером. І ти знову повернеш собі форму", — згадує жінка.

Джеймі був агресивним щодо доньки. Кричав на неї. І погрожував, що вона зможе бачитися зі своїми синами тільки, якщо буде його слухатися.

Сама 39-річна Брітні раніше називала себе жертвою насильства і закликала відправити батька за ґрати. Вона стверджувала, що у неї немає прав на особисте життя. Що в її спальні на вимогу батька відсутні двері. І що її змушують носити у своєму тілі внутрішньоматкову спіраль, яка не дозволяє їй завагітніти, хоча вона дуже хоче ще одну дитину.

Раніше, як писали «ФАКТИ», батько Брітні Спірс стверджував, що його дочка страждає недоумством і потребує опіки.

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