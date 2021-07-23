Брітні Спірс зізналася, що мріє про живіт як у Дженніфер Лопес, і станцювала, показавши свій власний

Брітні Спірс, яка намагається через суд позбутися опіки свого батька, розповіла e своєму новому пості в Instagram про свої мрії. Раніше вона заявила, що її мрії були розчавлені ненависним їй опікунством. Серед іншого Брітні згадала, що мріє про накачаний черевний прес, як у Дженніфер Лопес, яка 24 липня відзначає своє 52-річчя. «О, Боже, її вигляд у новому відео так надихає!!!», — заявила Спірс, маючи на увазі кліп до композиції Cambia El Paso, де Джей Ло знялася в шортах і топі від бікіні.

39-річна Брітні супроводила свій пост відеороликом, в якому станцювала, продемонструвавши на камеру свій власний прес.

Раніше «ФАКТИ» писали — Тепер офіційно: перший спільний знімок Дженніфер Лопес і Бена Аффлека з'явився в Instagram.

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