Брітні Спірс офіційно вимагає замінити її батька бухгалтером

Американська співачка Брітні Спірс, яка викликала фурор у мережі своїми знімками топлес, офіційно вимагає позбавити її батька Джеймі Спірса права опікунства над її майном. Новий адвокат поп-зірки Меттью Розенгарт, якого раніше дозволив їй найняти суд, подав прохання замінити містера Спірса досвідченим сертифікованим бухгатлером Джейсоном Рубіном.



«Будь-який батько, який щиро любить свою дочку та щиро піклується про її інтереси, повинен добровільно поступитися місцем високоповажному професіоналу — довіреній особі, кандидатуру якого ми пропонуємо», — йдеться в документах, які подав до суду Розенгарт.



Розенгарт оцінив статок поп-діви приблизно у 60 мільйонів доларів, включаючи нерухомість і інвестиції.

У петиції стверджується, що Джеймс «отримав хороший прибуток» з того часу, як взяв під контроль фінанси своєї дочки у 2008 році, виплачуючи сам собі 16 000 доларів на місяць з її особистих грошей. Він також виділяв собі 2000 доларів щомісячно на «офісні витрати».



«Містер Спірс не є професійним бізнес-менеджером або фінансовим менеджером. Фактично, сім'я Спірс зазнавала фінансових труднощів під його керівництвом і оголосила про банкрутство у 1998 році», — йдеться у документах.



Як повідомляє видання TMZ, сама Брітні у своєму проханні про заміну опікуна назвала життя під контролем батька «травмуючим, божевільним і гнітючим».



Джеймі Спірс займався всіма справами дочки з 2008 року. Після проблем з душевним здоров'ям її визнали неспроможною приймати самостійні рішення. Джеймі контролював не тільки фінанси, а й особисте життя дочки.

У 2019 Джеймі Спірс передав контроль над рішеннями, що стосуються її життя та здоров'я менеджеру Брітні Джоді Монтгомері, яку суд призначив тимчасовим опікуном. При цьому він зберіг контроль над фінансами дочки.

Раніше «ФАКТИ» писали — Батько Брітні Спірс називав її «жирної повією» та «жахливою матір'ю».

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