Брітні Спірс оголосила про заручини

Американська співачка Брітні Спірс, яка вже майже позбулася опіки свого батька і знову може контролювати своє особисте життя, оголосила про заручини. Нареченим 39-річної зірки став її давній бойфренд — син емігранта з Ірану, 27-річний фітнес-тренер і актор Сем Асгарі. Їхній роман, який почався на зніманні кліпу Slumber Party, триває вже близько п'яти років.

Брітні опублікувало в Instagram відео, де показує подароване Семом кільце. «Не можу повірити, чорт забирай!» — написала вона.

Раніше співачка розповідала, що умови опікунства забороняють їй виходити заміж і народжувати дітей.

Спірс раніше вже двічі була заміжня. У 2004 році вона несподівано вийшла заміж в Лас-Вегасі за свого друга дитинства Джейсона Александра. Однак цей шлюб був анульований через 55 годин.

У липні того ж року, через три місяці після знайомства, Спірс оголосила про заручини з танцівником Кевіном Федерлайном. А вже восени вони офіційно одружилися. 14 вересня 2005 року Брітні народила свого первістка Шона, а 12 вересня 2006 року — другого сина Джейдена. 7 листопада 2006 року Спірс подала на розлучення.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Брітні Спірс знялася топлес на відео.

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