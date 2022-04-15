«Ми чуємо і бачимо ваше горе»: зірка «Сватів» Олександр Феклістов підтримав Україну

Відомий російський актор, зірка серіалів «Свати», «Родичі» виробництва «95 Кварталу» Олександр Феклістов підтримав Україну, яка мужньо захищається від російських окупантів. Актор звернувся до українських колег зі словами солідарності. Звернення Феклістова опублікували в мережі. Актор каже, що йому соромно за дії росії.

«Дорогі мої українські колеги, з ким я працював, хто мене пам'ятає, хочу висловити вам слова солідарності. Ми тут у росії відчуваємо неймовірний сором і ганьбу у зв'язку з тим, що трапилося. Але це все дрібниці порівняно з тим, що терпить зараз Україна… Мій дядько, Валентин Мойсейович, під час Другої світової війни загинув під Києвом. Точніше, пропав безвісти. Так, я не розумію, навіщо ми це повторюємо. Це жахливо, боляче і гірко», — каже Феклістов.

Актор запевнив, що все бачить та поділяє наше горе. Багато публічних людей не можуть висловити свою думку, оскільки російська пропаганда закриває їм рота, робить усе, щоб «закрити очі та вуха».

«З 24 лютого нам намагаються закрити не лише очі, а й вуха. Проте ми чуємо і бачимо ваше горе й висловлюємо свою солідарність… Ми з вами», — сказав актор.

Сторінку Феклістова в Інстаграм відразу атакували патріоти росії, засипавши актора образами в коментарях. Ця біомаса підтримує вбивство мирних громадян України.

Раніше на підтримку України виступив російський гуморист Максим Галкін, опублікувавши відео із п'ятирічною дівчинкою з Маріуполя.

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