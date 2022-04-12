«Ця дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати»: Максим Галкін показав відео з 5-річною дитиною з Маріуполя

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який висловився раніше проти війни в Україні, поділився щемливою історією п'ятирічної дівчинки та її мами з Маріуполя. Вони дивом змогли вибратися з міста і залишитися живими. Спочатку вони сиділи у підвалі, де їх спало після влучення снаряда. Потім вони втекли з міста, маленька Кіра зачепила ногою розтяжку та дістала поранення. Про свої страшні пригоди дівчинка розповіла журналістам.

«Ми виходили з Маріуполя. У нас порвався пакет, ми хотіли його поміняти, я знайшла розетку на землі біля будинку. Мама за мною не догледіла і я випадково на неї наступила. А потім бабахнуло. Потім, коли була бомба, я присіла до сумки. Мама мене взяла на руки й біля кущика посадила. Там була кров. Уламки швидко дістали. У нас була операція», — розповіла Кіра.

«Я багато років розмовляю з дітьми у найдобрішій програмі на ТБ. Я чув багато чудових дитячих історій. Діти не повинні проживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не мала наміру на когось нападати…», — написав Галкін у публікації під відео.

У коментарях Галкіну дякують за те, що не боїться говорити про війну в Україні та показує приклад іншим російським знаменитостям.

Раніше Галкін заявив, що більше не публікуватиме на своїй сторінці розважальний контент.

Нагадаємо, з перших днів війни Максим з Аллою Пугачовою та дітьми поїхали до Ізраїлю. За його позицію Галкіну заборонили концертну діяльність у росії і пропонують позбавити його всіх нагород.

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