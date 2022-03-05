Російський гуморист Максим Галкін, який закликав зупинити війну в Україні, зник з поля зору російських ЗМІ, перестав публікувати пости та сторіс в Інстаграм. З'явилися чутки, що він разом з Аллою Пугачовою та дітьми — Гаріком та Лізою на приватному літаку покинули Росію. Нібито їх бачили в аеропорту «Внуково».

Причиною цього могли стати жорсткі світові санкції проти РФ та цькування, яке влаштували Галкіну після того, як він виступив проти війни в Україні. Реакція співвітчизників не забарилася.

Російські телеканали відразу ж прибрали з ефіру рекламу банку «Уралсіб» за участю Максима Галкіна. А в Архангельську, де у гумориста було заплановано сольний концерт 14 березня, скасували виступ артиста.

Шанувальники, які розкупили раніше всі квитки, кинулися масово здавати їх, обурюючись позицією артиста. Мовляв, як він не підтримує Росію? Нехай їде до України і там її підтримує.

Відео з обуреними глядачами, які вимагають від адміністрації театру повернення грошей, Галкін опублікував на своїй сторінці в Інстаграм. Як кажуть, без коментарів. Цю тупість нічим не проб'єш.

Незважаючи на цькування, російські артисти, хоч і не масово, але поступово розплющують очі на те, що відбувається. Актриса Чулпан Хаматова із колегами закликала зупинити війну в Україні.

Раніше з такими закликами виступили Лія Ахеджакова, Валерій Меладзе, Борис Гребенщиков, Іван Ургант, Семен Слєпаков та багато інших.

Продюсера Нателла Крапівіна за правду про війну в Україні позбавили російського громадянства.

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