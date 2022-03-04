«Війна — це гуманітарна катастрофа, яка множить біль та страждання», — Чулпан Хаматова та інші російські актори закликали Путіна припинити війну

Відома російська акторка Чулпан Хаматова разом із іншими акторами, представниками благодійних організацій виступили проти жорстокої війни, яку Путін розгорнув проти України. Діячі культури РФ звернулися до свого тирана з офіційним листом, у якому просять вивести війська з України.

Текст звернення Чулпан надрукувала на своїй сторінці в Інстаграм.

«Ми виступаємо проти військових дій, які наша країна здійснює на території України. Вся наша робота — це боротьба за гідність людини, спасіння життя. Війна несумісна ні з життям, ні з гідністю, ні з основними принципами людяності. Війна — це гуманітарна катастрофа, яка множить біль та страждання. Її наслідки зводять нанівець наші багаторічні зусилля.

Ми вважаємо нелюдськими силові методи вирішення політичних конфліктів та закликаємо вас до припинення вогню та початку переговорів", — йдеться у заяві.

Раніше російські актори, режисери та письменники виступили із заявою, в якій вимагали припинити військові дії в Україні. Його підписали Чулпан Хаматова, Борис Акунін, Дмитро Биков, Іван Вирипаєв, Дмитро Глуховський, Михайло Зигарь, Володимир Мирзоєв, Дмитро Муратов, Леонід Парфьонов, Ірина Прохорова, Андрій Хржановський та Ілля Хржановський.

Також проти війни виступили Лія Ахеджакова, Борис Гребєнщиков, Андрій Макаревич та багато інших. Поступово росіяни наважуються висловлювати свою думку. Продюсера Нателлу Крапівіну за правду позбавили російського громадянства.

Найактивніше підтримують Україну закордонні зірки. Голлівудські актори Міла Куніс та Ештон Кутчер пожертвували на допомогу нашій країні 3 млн доларів.

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