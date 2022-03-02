«Ціна правди»: Нателлу Крапівіну позбавили російського громадянства за висловлювання про війну в Україні

Колишнього продюсера Світлани Лободи, яка закликала зупинити війну в Україні, Нателлу Крапівіну позбавили російського громадянства. Без паспорта РФ залишилася також її сестра. Таке рішення російська влада ухвалила після того, як Нателла виступила у соцмережах проти війни в Україні. За офіційною версією видачу документів назвали помилкою, нібито Крапівіна з сестрою не подали повний пакет документів.

Нателла показала в Інстаграм фото зруйнованого Києва та розповіла, як її мама із сестрою та племінниками пережили бомбардування.

«Усю ніч моя сестра з трьома дітьми просиділа у підземному паркінгу, бо на поверхах небезпечно. Моя мама не заплющила очей. Як і сотні тисяч людей у всій країні. Всю ніч вили сирени і щось вибухало, стріляло, горіло, тліло. Ніщо інше більше не має значення. Тільки зупинити цей жах», — написала Крапівіна.

Також вона вступає у дискусії з російськими артистами, режисерами, які підтримують політику Путіна. Але там — безодня. За винятком деяких людей, які думають.

Проти війни в Україні виступили Лія Ахеджакова, Валерій Меладзе, Борис Гребєнщиков, Андрій Макаревич…

Співак Леонід Агутін назвав дії Путіна жахом та трагедією.

Лайма Вайкуле також закликала зупинити кровопролиття.

Фото instagram.com/natellakrapivina

636

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter