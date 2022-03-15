Галкін, Меладзе, Брежнєва, Лобода та інші: у Росії заборонили артистів, які виступили проти війни в Україні

У Росії продовжується інформаційний терор. Після запровадження жорстких обмежень для ЗМІ, аж до кримінальної відповідальності, пропаганда взялася за артистів. Знаменитостей, які висловилися проти війни в Україні, вирішили прибрати з інформаційного простору. У РФ заборонили виступи російських та українських знаменитостей, які наважилися засудити вбивчу війну. До чорного списку потрапили 22 знаменитості.

Відтепер небажаними є виступи українців Івана Дорна, Макса Барських, Наді Дорофєєвої, Потапа та Насті Каменських, Світлани Лободи, Віри Брежнєвої, Монатіка, Алексєєва, гуртів «Океан Ельзи», «Один у каное», «Нерви».

Також у себе на батьківщині не можуть виступати Максим Галкін, Валерій Меладзе, Борис Гребенщиков, репери НойзМС та Oxxxymiron, гурти «Каста», Anacondaz, «Кровосток», «Порнофільми», «2Маші».

Концертним агенціям та промоутерам забороняють працювати з цими артистами, використовувати їх пісні. А у тих, хто ще є «голубом миру», рекомендують брати розписки про не використання на концертах національної символіки України, висловлювань про військове вторгнення російських окупантів. У документі ж зазначено, що можна говорити лише про «проведення Збройними силами РФ спеціальної військової операції в Україні».

Також повідомляють, що у деяких московських барах заборонено включати композиції перелічених вище музикантів.

Нагадаємо, Настя Каменських та Потап випустили потужну пісню «Я — Україна» про те, якою квітучою буде наша країна після перемоги.

Білоруський актор Євген Сморигін захопився силою духу та згуртованістю українців, які в умовах війни об'єдналися в кулак та дають відсіч російським окупантам.

Фото instagram.com/ververa

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