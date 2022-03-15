«Українців не зломити»: білоруський актор Євген Сморигін захопився силою духу та згуртованістю нації під час війни

Учасник «Дизель Шоу», білоруський актор Євген Сморигін, якого раніше «поховали доброзичливці», звернувся у мережі та захопився силою духу та згуртованості української нації в умовах війни. Гуморист із сім'єю живе під Києвом і бачить, як насправді відбувається російська «спецоперація», як бомблять мирні будинки, як гинуть люди.

Сморигін упевнений, що у окупантів немає жодних шансів перемогти український народ, який допомагає один одному в такий складний час, ділиться останнім буханцем хліба.

«Завдяки вам українці так об'єдналися в один великий кулак. Українці — це великий народ! Я переконався в цьому остаточно тиждень тому. До цього навіть серед українців були суперечки, різні думки. Але коли на землю України прийшло лихо, велика сила духу згуртувала всю націю! Немає шансів у ворога! Українців не зломити!», — каже Євген Сморигін.

Багато відомих артистів, незважаючи на загрози бомбардувань, залишаються в Києві. Даша Астаф'єва зайнялася волонтерством і щодня готує їжу для наших захисників.

Хореограф Дмитро Дікусар вступив до лав ЗСУ та захищає нашу країну від загарбників. Артист потрапив під обстріл балістичними ракетами і дивом залишився живим.

Фото instagram.com/smorigin_evgeni

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