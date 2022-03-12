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Максима Галкіна та Бориса Гребенщикова хочуть позбавити нагород за підтримку України

23:31 12 березня 2022
Гребенщиков та Галкін&nbsp;— колаж

У Росії влада вже почала боротись з артистами, які відкрито засуджують війну в Україні й вимагають у Путіна зупинитись. Депутатка Держдуми від партії «Единая Россия» Катерина Стенякіна зареєструвала звернення з вимогою позбавити державних нагород та почесних знань тих відомих росіян, які пішли наперекір прокремлівській владі. Офіційний лист вона опублікувала у своєму телеграм-каналі.

«Зараз позбавляють державної нагороди або почесного звання лише тих осіб, які скоїли тяжкий кримінальний злочин, — написала депутатка країни-агресорки у своєму зверненні. —  Тож у зв'язку з цим я направила листа на адресу голови Комісії з державних нагород з пропозицією розглянути можливість розширення переліку причин, з яких може застосовуватися ця санкція. Вважаю, що в ситуації санкційного та інформаційного тиску на нашу країну, таке „розгойдування човна“, щонайменше, є неприпустимим. І люди, про яких іде мова, дозволили собі висловлювання, що не відповідають високому статусу нагород, отриманих ними раніше. Хочу нагадати про те, що, наприклад, пародист і гуморист Максим Галкін нагороджений медаллю „За віру і добро“, орденом Дружби, орденом Пошани Кузбасу, а музикант Борис Гребенщиков відзначений орденом „За заслуги перед Батьківщиною“ IV ступеня».

Додамо, що Максим Галкін один із перших російських знаменитостей прокоментував війну в Україні та підтримав наш народ у боротьбі з рашистами. Він із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми покинули Росію. Так само не змовчав і Борис Гребенщиков, заявивши, що «ця війна — божевілля і ганьба» його країни.

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