29.28 / 30.89 32.49 / 34.36
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

До сліз: Настя Каменських під час війни випустила потужну пісню про Україну

18:29 14 березня 2022
Настя Каменських

Популярна співачка Настя Каменських випустила потужну пісню про Україну. Зворушливі слова написав Потап, музику вони з Настею склали разом. У композиції Каменських співає про те, якою буде наша квітуча країна, коли закінчиться війна та заживуть усі рани.

«Українці! Щодня болить все більше, але ми витримаємо! Ми сильні! Тільки тримаючись духом та серцем, ми зможемо. Не забудемо жодного, хто цими днями пішов у вічність! Тримаємось, як би важко не було. Сьогодні кожен із нас — це Україна», — йдеться в описі пісні на YouTube.

Нагадаємо, багато зірок шоу-бізнесу зі зброєю в руках пішли захищати нашу країну від російських окупантів. Хореограф Дмитро Дікусар потрапив під удар балістичними ракетами та дивом вижив.

До тероборони ЗСУ вступив соліст гурту ТІК Віктор Бронюк. Також до захисників приєдналися Тарас Тополя з гуртом «АНТИТІЛА», лідер «Бумбоксу» Андрій Хливнюк, Фагот, Ахтем Сеітаблаєв, Юрій Ткач та багато інших.

Фото instagram.com/kamenskux

353

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Володимир Путін

У Путіна велика проблема з Молдовою: генерал-майор СБУ розповів, чому кремлівський диктатор може «заморозити» війну

«Подарунок» на 60-річчя: до будинку ведучого «Караоке на Майдані» Кондратюка потрапив снаряд

«Подарунок» на 60-річчя: до будинку ведучого «Караоке на Майдані» Кондратюка потрапив снаряд

Усі проклянуть таке «визволення»: нелюди-окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, загинули двоє людей

Усі проклянуть таке «визволення»: нелюди-окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, загинули двоє людей

Дмитро Дікусар

Дмитро Дікусар, який вижив після ракетного обстрілу, показав наслідки ворожого удару

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.