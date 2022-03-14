До сліз: Настя Каменських під час війни випустила потужну пісню про Україну

Популярна співачка Настя Каменських випустила потужну пісню про Україну. Зворушливі слова написав Потап, музику вони з Настею склали разом. У композиції Каменських співає про те, якою буде наша квітуча країна, коли закінчиться війна та заживуть усі рани.

«Українці! Щодня болить все більше, але ми витримаємо! Ми сильні! Тільки тримаючись духом та серцем, ми зможемо. Не забудемо жодного, хто цими днями пішов у вічність! Тримаємось, як би важко не було. Сьогодні кожен із нас — це Україна», — йдеться в описі пісні на YouTube.

Нагадаємо, багато зірок шоу-бізнесу зі зброєю в руках пішли захищати нашу країну від російських окупантів. Хореограф Дмитро Дікусар потрапив під удар балістичними ракетами та дивом вижив.

До тероборони ЗСУ вступив соліст гурту ТІК Віктор Бронюк. Також до захисників приєдналися Тарас Тополя з гуртом «АНТИТІЛА», лідер «Бумбоксу» Андрій Хливнюк, Фагот, Ахтем Сеітаблаєв, Юрій Ткач та багато інших.

Фото instagram.com/kamenskux

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