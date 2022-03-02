Відомий український музикант, соліст гурту ТІК Віктор Бронюк, як і багато зірок шоу-бізнесу, став на захист країни від російських окупантів. Співак вступив до лав територіальної оборони ЗСУ. Про це Віктор розповів на своїй сторінці в Інстаграмі, опублікувавши фото зі зброєю в руках.

«Класика», вона завжди актуальна. Хтось любить слухати музику на «вінілах», але РКД (ручний кулемет Дегтярьова. — Авт.) теж непогано звучить", — написав під фото Бронюк.

Українські зірки шоу-бізнесу активно стають на захист своєї країни. До лав ЗСУ вступили Тарас Тополя з музикантами гурту «АНТИТІЛА», Андрій Хливнюк із «Бумбоксу», Олександр Ярмак.

Також залишилися у Києві та стали на його захист Юрій Ткач, Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Трітенко, хореограф Дмитро Дікусар та багато інших.

Наші артисти також борються на інформаційному фронті, розповідаючи світові про те, що в Україні триває вбивча війна, гинуть мирні жителі. Тіна Кароль організувала у Варшаві Міжнародний центр інформаційного спротиву.

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