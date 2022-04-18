30.73 / 31.92 33.14 / 34.69
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Повалій виступила в Кремлі з путіністами Басковим та Михайловим

16:53 18 квітня 2022
Таїсія Повалій

Українська співачка Таїсія Повалій, яка й раніше виступала в Росії, не помічає війни в Україні та продовжує дружити з окупантами. У той час, як на українські міста та села падають російські ракети та бомби, артиста виступає у Кремлі на одній сцені з тими, хто цю жорстоку, загарбницьку війну підтримує.

Повалій взяла участь у концерті в Кремлі «Шансон року», в якому брав участь Микола Басков, який виправдав напад на Україну, та заспівала дуетом із пропутінським артистом — Стасом Михайловим, який фігурує в базі «Миротворця» за незаконне відвідування Криму.

Сама Повалій виступ не афішувала, відео з'явилося на одній із фан-сторінок Михайлова.

Раніше Повалій намагалася виправдати свій виступ у Росії тим, що після Революції Гідності їй не залишили вибору в Україні. Після окупації росією Криму та вторгнення на Донбас, Повалій виступала в Росії. Її та низку інших артистів закликали позбавити українських нагород.

Нагадаємо, український суд дозволив затримати Миколу Баскова, який відкрито підтримав війну в Україні.

Продюсер Потап різко відповів пропагандистам Баскову та Тіні Канделакі.

1101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

морква

«Морква буде соковитою та великою»: що для цього потрібно зробити

Метро у Києві

Київське метро знову змінило графік роботи: як курсують потяги

Безлер у Бердянську

Сумнозвісний бойовик «ДНР», який втік у 2014 році, засвітився в окупованому Бердянську

паска

Соковита паска зі смаком апельсина: сім'я буде в захваті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.