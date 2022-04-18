Повалій виступила в Кремлі з путіністами Басковим та Михайловим

Українська співачка Таїсія Повалій, яка й раніше виступала в Росії, не помічає війни в Україні та продовжує дружити з окупантами. У той час, як на українські міста та села падають російські ракети та бомби, артиста виступає у Кремлі на одній сцені з тими, хто цю жорстоку, загарбницьку війну підтримує.

Повалій взяла участь у концерті в Кремлі «Шансон року», в якому брав участь Микола Басков, який виправдав напад на Україну, та заспівала дуетом із пропутінським артистом — Стасом Михайловим, який фігурує в базі «Миротворця» за незаконне відвідування Криму.

Сама Повалій виступ не афішувала, відео з'явилося на одній із фан-сторінок Михайлова.

Раніше Повалій намагалася виправдати свій виступ у Росії тим, що після Революції Гідності їй не залишили вибору в Україні. Після окупації росією Криму та вторгнення на Донбас, Повалій виступала в Росії. Її та низку інших артистів закликали позбавити українських нагород.

Нагадаємо, український суд дозволив затримати Миколу Баскова, який відкрито підтримав війну в Україні.

Продюсер Потап різко відповів пропагандистам Баскову та Тіні Канделакі.

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