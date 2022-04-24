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Злий рок: третій Великдень поспіль Слава Камінська переживає особисту трагедію

15:30 24 квітня 2022
Слава Камінська

Співачка Слава Камінська, яка виїхала з дітьми до Нідерландів, розповіла в Instagram, що вже кілька років поспіль переживає на Великдень особисту трагедію.

«Два роки тому я дізналася, що у мого батька трапився інсульт, а потім виявили онкологію. Це було світле свято Великодня. Через рік, після операцій, відновлення і величезного бажання жити, інсульт стався знову. Це сталося у ніч світлого свята Великодня. Незабаром тата не стало. Для мене Одеса — це мій батько. Я завжди пишалася тим, що я одеситка, своєю одеською манерою висловлювати свої думки і бути не такою, як усі. Минув ще рік і мразі почали бомбити мою Одесу напередодні Великодня. Сука! Дайте нам спокій! НЕ ХОЧЕМО МИ ДО ВАС! У вас же НІ ЧОГО святого! НІ ЧОГО! НЕНАВИДЖУ», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», напередодні росіяни завдали удару по Одесі. Один із снарядів потрапив у житловий будинок, почалася пожежа. Загинули вісім людей. Десятки людей було поранено.

Фото: instagram.com/babaslavka

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