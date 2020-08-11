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Шоу-бизнес

Исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова впала в кому

10:56 11 августа 2020
Валентина Легкоступова

В России, где недавно было найдено расчлененным тело рэпера из Украины Энди Картрайта, в больницу с пробитой головой попала певица Валентина Легкоступова — исполнительница хита «Ягода-Малина».

Как сообщает «Мэш», певица с отеком мозга находится в коме, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Отмечается, что певицу, которая находилась в сознании, еще 8 августа в московской квартире обнаружила ее дочь. На теле Легкоступовой были синяки, рядом находился муж, Юрий Фирсов. Пара была не трезва. По данным ресурса, супружеская пара несколько дней выпивала и не выходила на связь.

Дочка вызвала «скорую», Легкоступову и Фирсова повезли в наркологическую клинику, однако последний сбежал. Состояние певицы резко ухудшилось, ее перевели в другую больницу и срочно прооперировали — сделали трепанацию черепа.

По одной из версий, певицу избил муж. Теперь его разыскивают правоохранители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украину не пустили певицу из России Глюкозу из-за незаконного посещения оккупированного Крыма — Наталья Ионова прилетела в аэропорт «Борисполь» из Минска.

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